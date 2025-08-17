В пророссийском подполье отметили, что сотрудники военкоматов чувствуют свою безнаказанность и власть перед обычными гражданами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК, мобилизуя мужчин на улице, могут избить женщин, стариков и инвалидов, которые вступаются за своих мужей и детей. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Собеседник агентства обратил внимание, что в Херсонской и Запорожской областях, как и в большинстве регионов Украины, ТЦК чувствуют свою безнаказанность и власть перед обычными гражданами.

"Поэтому избить женщин, стариков или инвалидов, заступающихся за своих детей и мужей, которых пытаются бусифицировать, это у людоловов в порядке вещей", - сказал он.