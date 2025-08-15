Общая цифра потерь 225-го отдельного штурмового полка может достигать до 10 человек в сутки, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 120 солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ пропало без вести за два месяца боев в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"За два месяца боев в Сумской области в 225 ошп пропало без вести более 120 боевиков. Это более чем по два человека в день, не считая убитых, раненых и дезертиров. Общая цифра потерь может достигать до 10 человек в сутки. Для подразделения численностью около 2 000 человек это очень много", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что подобные цифры озвучивают и родные солдат ВСУ. По данным собеседника, в соцсетях уже создаются инициативные группы для подачи коллективной жалобы во все возможные инстанции, в том числе международные, чтобы призвать командование ВСУ к ответу.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что под Юнаковкой Сумской области личный состав ВСУ пропадает целыми взводами или ротами. По данным силовиков, это связано с тем, что украинское командование пытается любой ценой восстановить контроль над областью. Так, например, большая часть военных 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были уничтожены штурмами Юнаковки.