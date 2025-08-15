Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт указала, что президент США поблагодарил за решения, принятые в отношении 16 человек

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора сообщил президенту США Дональду Трампу, что работа в плане освобождения заключенных в Белоруссии не останавливается. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Что касается осужденных. Разговор по этой теме состоял в том, что президент США поблагодарил главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек. Наш президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем", - сказала она.

В пятницу президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп обсудили по телефону двустороннюю повестку, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Лидер республики пригласил американского коллегу с семьей в Минск, и это приглашение было принято. Трамп в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко множество тем, включая визит президента России Владимира Путина на Аляску. Также американский лидер поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил с ним возможное освобождение еще 1 300 человек. Трамп отметил, что рассчитывает встретиться с Лукашенко в будущем.