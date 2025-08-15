Постпред Белоруссии при ООН: разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе США

Валентин Рыбаков отметил, что американский лидер позвонил президенту Белоруссии

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков в интервью телеканалу "Первый информационный".

"Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко", - сказал Рыбаков, который переводил переговоры лидеров двух стран.

По оценке дипломата, беседа была доброжелательной и открытой. "Разговор действительно был очень доброжелательным, очень честным, очень открытым в обсуждении всего спектра тех вопросов, которые, собственно говоря, поднимались в ходе него. Всё-таки разговор занял достаточно продолжительное время. Ощущение такое, что эти два человека между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают, понимают прекрасно. Это просто чувствовалось по настроению, по тому, каким образом велась беседа", - отметил постпред.

"Обсуждалась повестка наших двусторонних взаимоотношений и то, что мы можем сделать для того, чтобы эти взаимоотношения развивать. Обсуждалась региональная проблематика, включая Украину, разумеется, Ближний Восток, события в Израиле, в Сирии, в Иране, Палестине. Президент поблагодарил президента США за усилия по нормализации ситуации, по поиску мирных решений на Кавказе. Обсуждался ряд других вопросов", - уточнил Рыбаков. "Естественно, обсуждались вопросы, связанные с Украиной, поскольку вот буквально, наверное, через несколько часов состоится встреча на Аляске между президентом США и президентом Российской Федерации. Обсуждались отдельные аспекты и этих вопросов, и этого взаимодействия", - добавил постпред.

Кроме того, президенты затронули тему освобождения заключенных. "В первую очередь президент Трамп поблагодарил Александра Григорьевича [Лукашенко] за решение о последнем освобождении 16 человек. И когда он начал дальше эту мысль развивать, наш президент его остановил и сказал: "Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем, мы в контакте с представителями и Белого дома, и Государственного департамента США, у нас ведутся постоянные консультации в том числе и по этой теме". Это вопрос двустороннего, так сказать, движения, да? То есть должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно решить", - пояснил постпред.