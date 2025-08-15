Трамп: демократы нанимают людей на митинги против борьбы с преступностью в Вашингтоне

Президент США назвал их преступниками

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия нанимает протестующих для организации в Вашингтоне митингов против политики его администрации по борьбе с преступностью.

"Только что выяснилось, что демократы покупают протестующих, чтобы противостоять моей борьбе с преступностью", - написал он в социальной сети Truth Social во время полета в Анкоридж, где у него пройдет встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Это преступники, которые поддерживают преступность. Их нельзя избирать", - добавил глава государства.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Он отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.