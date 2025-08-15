Валентин Рыбаков отметил, что беседа заняла продолжительное время

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа был очень доброжелательным, честным и открытым, он занял продолжительное время. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков в интервью телеканалу "Первый информационный".

"Разговор действительно был очень доброжелательным, очень честным, очень открытым в обсуждении всего спектра тех вопросов, которые, собственно говоря, поднимались в ходе этого разговора. Все-таки разговор занял продолжительное достаточно время. Ощущение такое, что эти два человека между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают, понимают прекрасно. Это просто чувствовалось по настроению, по тому, каким образом велась беседа", - сказал Рыбаков, который переводил переговоры лидеров двух стран.