CNN: Келлог не будет участвовать в саммите России и США на Аляске

Присутствие спецпосланника Соединенных Штатов по Украине на переговорах "могло бы быть контрпродуктивным", сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Cпецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет принимать участия во встрече президентов Соединенных Штатов и России в Анкоридже, сообщает телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По его сведениям, учитывая взаимоотношения Келлога с киевскими властями, его присутствие на саммите "могло бы быть контрпродуктивным". Представители европейских стран, указывает телеканал, обеспокоены таким положением дел.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.