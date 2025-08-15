Чиновники рассказали, что "обеспокоены тем, что их оставили в стороне от дискуссий, которые могут напрямую отразиться на их стране"

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Окружение Владимира Зеленского находится в напряжении из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Они рассказали, что "обеспокоены тем, что их оставили в стороне от дискуссий, которые могут напрямую отразиться на их стране".

Другой украинский чиновник назвал позицию Трампа "очень двойственной". "Он говорит, что хочет мира, но не желает сделать необходимые шаги, чтобы его добиться", - сказал он, не пояснив, что именно, по его мнению, должен сделать американский лидер.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.