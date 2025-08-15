Сейчас в Германии находятся примерно 1,25 млн украинцев

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что после завершения конфликта на Украине прибывшие в ФРГ украинцы должны вернуться на родину.

"После окончания войны украинцы должны вернуться на родину. Политики также должны потребовать этого, остановив действие их статуса резидента и права на получение пособий", - сказала Вагенкнехт журналу Focus. При этом она подчеркнула, что успешное восстановление страны немыслимо, если "значительная часть работающего населения останется за границей".

Сейчас в Германии находятся примерно 1,25 млн украинцев. По данным немецких властей, около 700 тыс. из них получают так называемые гражданские пособия, которые им выплачиваются в отличие от соискателей убежища из других стран, причем примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что беженцы с Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года или продолжающие приезжать, больше не будут получать B rgergeld, вместо этого им будут выплачиваться меньшие по размеру пособия для просителей убежища. В Минтруда ФРГ отметили, что для украинских беженцев, въехавших в Германию до 1 апреля, ничего не изменится. То же самое касается украинцев, приехавших в ФРГ в рамках программы иммиграции квалифицированных рабочих или на учебу.

3 августа газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные €46,9 млрд на выплату гражданских пособий. Из них €22,2 млрд получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных реципиентов B rgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около €6,3 млрд.