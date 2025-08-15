По данным агентства, приглашение главы российского государства на территорию США "свидетельствует о потеплении отношений двух стран" во второй президентский срок Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Саммит РФ и США в Анкоридже (штат Аляска) можно считать победой российского президента Владимира Путина, независимо от результатов встречи. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

"Еще до начала саммита и вне зависимости от его итогов Путин уже может заявить о победе", - говорится в материале. Агентство отмечает, что приглашение главы российского государства на территорию США "свидетельствует о потеплении отношений двух стран во второй [президентский] срок [Дональда] Трампа".

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.