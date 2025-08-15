Глава МИД Швейцарии считает, что на Украине скоро удастся достичь перемирия

Иньяцио Кассис считает, что ОБСЕ может сыграть в этом процессе "ключевую роль"

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине в скором времени смогут достичь перемирия, пусть даже временного. Такое мнение выразил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Я думаю, что вскоре мы, возможно, увидим небольшой луч надежды в виде перемирия на Украине, пусть даже временного", - сказал он в интервью газете Le Temps. По его мнению, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может сыграть "ключевую роль в этой деле, способствуя поддержанию мира". Кассис добавил, что данная миссия "также оправдывает председательство Швейцарии" в организации в будущем году.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что предстоящий саммит президентов РФ и США на Аляске обеспечит достижение перемирия на Украине.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.