CNN: европейцам будет "тяжело проглотить" прием Путина в Анкоридже

Европейский дипломат в беседе с телекомпанией, в частности, обратил внимание на красную ковровую дорожку

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Европейцам будет "тяжело проглотить" торжественный прием с ковровой дорожкой, который окажут лидеру РФ Владимиру Путину на саммите в Анкоридже (штата Аляска). Об этом заявил телекомпании CNN европейский дипломат.

"Прибытие президента России Владимира Путина по красной ковровой дорожке на саммит на Аляске <...> будет трудно проглотить", - сказал он.

В преддверии встречи в Анкоридже глава европейской дипломатии Кая Каллас и ее глава - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - неоднократно заявляли, что перемирие на Украине должно быть "условием для любых содержательных переговоров". Они также призывали США активно использовать методы давления на Россию.