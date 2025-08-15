Лукашенко провел разговор с эмиссаром лидера США Коулом

По инициативе американской стороны во время разговора обсуждалась тема белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел разговор с представителем президента США Джоном Коулом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа. Это представитель президента США (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь). А еще он доверенное лицо, ближайший друг Трампа. И его личный адвокат. В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров [хозяина Белого дома и лидера России Владимира Путина] на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации на Украине", - говорится в тексте.

Также по инициативе американской стороны во время разговора обсуждалась тема белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги.

15 августа президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп обсудили по телефону двустороннюю повестку, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Лидер республики пригласил американского коллегу с семьей в Минск, и это приглашение было принято. Трамп в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко множество тем, включая визит президента России Владимира Путина на Аляску. Также американский лидер поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил с ним возможное освобождение еще 1 300 человек. Трамп отметил, что рассчитывает встретиться с Лукашенко в будущем.