Telegraph: Британия хочет направить военных на Украину в первую неделю перемирия

Газета пишет, что королевство отправит сотни британских военных инструкторов и инженеров для помощи в укреплении ВСУ

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Великобритания намерена направить первых военнослужащих на Украину уже в первую неделю после теоретического прекращения огня. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.

По ее информации, в случае остановки боевых действий сотни британских военных инструкторов и инженеров готовы въехать на Украину для помощи в укреплении ВСУ.

The Daily Telegraph также информирует, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских ВВС для патрулирования совместно с союзниками неба над Украиной в рамках контроля соблюдения гипотетического перемирия.

13 августа Стармер сообщил, что "коалиция желающих" готова поддержать итоги саммита России и США, если на нем будет согласовано прекращение огня. Он высказал готовность реализовать в этом случае "уже разработанные планы по развертыванию сил сдерживания, как только боевые действия закончатся".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит 15 августа на военной базе США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.