Экс-глава МИД Австрии отметила, что "мысли многих людей сейчас на Аляске"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила крепкое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по прилете на Аляску и выразила надежду, что эти переговоры откроют для двух стран новую главу отношений.

"Оба президента благополучно приземлились в Анкоридже. Первое рукопожатие кажется теплым. Очень хорошо, что Владимир Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут крепкими, доверительными и откроют новую главу. Мысли многих людей сейчас на Аляске. Я лишь одна из них, и желаю всего наилучшего [президентам]", - написала она в своем Telegram-канале.