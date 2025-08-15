Армянская церковь потребовала срочно отпустить архиепископа Микаеля и Карапетяна

Суд нарушил принципы справедливости, считают в апостольской церкви

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь (ААЦ) раскритиковала судебную систему в Армении в связи с продлением арестов ранее заключенных под стражу российского бизнесмена Самвела Карапетяна и главы Ширакской епархии архиепископа Микаеля Аджапахяна, потребовав их незамедлительного освобождения.

"Продлив срок содержания под стражей архиепископа Микаеля Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна, суд в очередной раз нарушил принципы справедливости, вновь продемонстрировав полную зависимость судов от правящей политической власти",- говорится в заявлении ААЦ.

В Армянской церкви убеждены, что при подобных необоснованных решениях правосудие приобретает карательный характер, а суды превращаются в инструмент подавления свободы слова и свободы вероисповедания.

"Подобный стиль поведения характерен для тоталитарных систем и не имеет ничего общего с провозглашаемыми властями демократическими ценностями. Репрессии и информационный терроризм, применяемые против церкви, духовенства и сторонников церкви, не могут заглушить голос совести и справедливости",- убеждены в ААЦ.

В церкви подчеркнули, что права архиепископа Микаела и Самвела Карапетяна должны быть немедленно восстановлены, незаконное преследование должно быть прекращено, а они должны быть немедленно освобождение из-под стражи.

Решение суда

15 августа 2025 года Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца арест бизнесмена Самвела Карапетяна. Инстанция аргументировала постановление тем, что "Карапетян может сбежать или чинить препятствия правосудию".

Карапетян был задержан 18 июня 2025 года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении и арестован на два месяца. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. После ареста начались проверки бизнеса Карапетяна, были закрыты несколько пиццерий сети "Пицца Ташир" в столице и областях страны. Кроме того, власти инициировали процесс национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Карапетяну.

Также 15 августа на 10 дней был продлен и арест архиепископа Микаеля. Он был заключен под стражу на 2 месяца решением суда от 28 июня. Генеральная прокуратура возбудила против архиепископа Микаеля уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя. Архиепископ вины не признает.