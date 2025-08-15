Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президенты России и США встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Белый дом опубликовал на своей странице в Х фото встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Стремление к миру", - подписал Белый дом снимок, дублируя надпись на фоне позади президентов.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.