Секретная служба предупредила, что местные жители могут услышать имитацию выстрелов, и призвала не беспокоиться

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, во время проходящей на Аляске встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа проведет в Белом доме учения с имитацией стрельбы. Об этом сообщила газета The Hill.

По ее данным, учения будут проходить с 20:00 пятницы до 01:00 субботы (с 03:00 до 08:00 мск субботы). Секретная служба предупредила, что местные жители могут услышать имитацию выстрелов в Белом доме, и призвала не беспокоиться.

Дороги возле резиденции американского лидера перекрывать не будут, однако отдельные проходы на ее территории могут быть закрыты.

Трамп пережил в 2024 году два покушения. Первое было совершено на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник оказания помощи Украине устроил стрельбу недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). В декабре 2024 года целевая группа Палаты представителей Конгресса в своем отчете возложила основную ответственность на сотрудников и руководство Секретной службы США за то, что они не сумели предотвратить первое покушение.

Путин и Трамп начали переговоры в формате "три на три" на Аляске. Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Помимо глав государств, во встрече участвуют с российской стороны - помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.