The Hill: иностранные лидеры ранее минимум дважды садились в лимузин к Трампу

Речь о президенте Франции Эмманюэле Макроне и бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Американская газета The Hill напомнила как минимум о двух случаях, когда иностранные лидеры садились в лимузин к президенту США Дональду Трампу.

Как пишет издание, "по меньшей мере два иностранных лидера" садились в лимузин к Трампу, причем оба этих эпизода произошли во время его первого президентского срока (2017-2021). В 2017 году Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон вместе доехали до Елисейского дворца в Париже на бронированном лимузине Cadillac One, также называемом The Beast ("Зверь"). В том же году на лимузине американского лидера в компании Трампа проехал во время визита в штат Флорида бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На размещенной в архивной версии сайта Белого дома фотографии, датированной июнем 2010 года, занимавший на тот момент пост президента России Дмитрий Медведев запечатлен в лимузине президента США в компании бывшего американского лидера Барака Обамы (2009-2017).

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия российского лидера на Аляску 15 августа покинули летное поле в одном лимузине без переводчиков. Как подчеркнула газета The New York Times, "совместная поездка лидеров двух сверхдержав, являющихся в данном случае противниками, в одном автомобиле является крайне редким событием". Газета предположила, что в лимузине не было переводчиков, отметив, что Путин достаточно хорошо владеет английским языком, чтобы вести диалог с Трампом.

В Секретной службе США, отвечающей за охрану первых лиц государства, пока не ответили на просьбу ТАСС пояснить, была ли совместная поездка лидеров согласована заранее с российской стороной.