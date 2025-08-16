FT: Трамп еще не проинформировал Зеленского об итогах разговора с Путиным

Собеседник корреспондента газеты назвал ситуацию "очень странной"

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский пока не получил от президента США Дональда Трампа никакой информации по поводу проведенных им переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил в X корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому.

Собеседник журналиста назвал подобную ситуацию "очень странной".

Ранее президенты РФ и США завершили переговоры в узком формате во время саммита на Аляске. Они беседовали почти три часа в присутствии руководителей внешнеполитических ведомств и своих помощников, после чего сделали заявления для прессы.

Трамп сообщил, что позвонит Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с Путиным.