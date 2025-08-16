Дмитриев: Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества РФ и США в экономике

Состоялся очень позитивный и конструктивный диалог, отметил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, назвал важным, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между двумя странами.

"Состоялся очень позитивный и конструктивный диалог. <...> Как говорили президенты [РФ и США], многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить. И также важно, что президент [США Дональд] Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между РФ и США", - заявил Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также добавил, что американская сторона хорошо приняла российскую сторону. Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что, "несмотря на значимое противодействие" сотрудничеству РФ и США в экономической сфере, страны продолжат отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал.