По словам президента США, теперь Украине надо согласиться на это

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Москва близки к заключению сделки по Украине.

"Думаю, мы очень близки к этому, - сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. - Теперь Украине надо согласиться на это. Быть может, они скажут "нет", потому что [бывший лидер США Джо Байден] раздавал им деньги так, словно это конфеты. Европа также выделила им много денег".

Трамп добавил, что прошедший саммит был "очень теплой встречей [между лидерами] двух очень важных стран". "И это очень хорошо, когда они (эти страны - прим. ТАСС) ладят между собой", - заключил хозяин Белого дома.