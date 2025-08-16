Ансамбли песни и пляски и певец Shaman выступили в столице КНДР в честь 80-летия независимости страны

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне и выразил им благодарность за выступление. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт состоялся 15 августа 2025 года в Пхеньянском дворце спорта, Ким Чен Ын наблюдал за выступлением вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Мероприятие также посетили министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, министр культуры Сын Чон Гю, а также члены российских делегаций и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Перед зрителями выступили Ансамбль песни и пляски РВСН "Красная звезда", Ансамбль песни и пляски ВДВ, певец Shaman.

"Концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Родины, послужил моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран - КНДР и РФ", - указывает ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который добавил радости ко Дню освобождения нашего государства и внес собственный особый вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы", - добавило агентство.

15 августа в КНДР и Республике Корея отмечали 80-ю годовщину освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. По случаю праздника в Пхеньяне побывала делегация во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Спикер назвал праздник общим для РФ и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе добились освобождения полуострова.