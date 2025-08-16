Эксперт У Синьбо: улучшение отношений РФ и США снизит напряженность в мире

Стабилизация отношений двух стран позитивно повлияет на несколько региональных очагов напряженности, отметил директор Центра американских исследований при Фуданьском университете

ШАНХАЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Конструктивная встреча лидеров России и США на Аляске улучшит ситуацию в сфере международной безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, комментируя переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Улучшение отношений США с Россией будет способствовать снижению глобальной напряженности, в частности в сфере международной безопасности, - сказал профессор. - Это окажет относительно позитивное воздействие на ряд региональных очагов напряженности".

По его словам, встреча Путина и Трампа на Аляске знаменует собой начало прямых контактов между США и Россией на высшем уровне. "Эта встреча проложила путь к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, в будущем в отношениях между США и Россией должен быть достигнут конкретный прогресс по ряду направлений", - отметил профессор. Он предположил, что в дальнейшем встречи лидеров двух стран будут проводиться чаще.

"Хотя на этот раз не удалось достичь соглашения о прекращении огня в российско-украинском конфликте, консенсус между США и Россией по этому вопросу крепнет, а их позиции сближаются, что будет способствовать достижению прекращения огня в будущем", - отметил У Синьбо.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.