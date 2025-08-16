Президент России положил начало восстановлению отношений между двумя странами, отметил директор Центра безопасности и устойчивости Арктики при Университете Аляски в Фэрбенксе

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом смог добиться своей главной цели - положить начало восстановлению отношений между двумя странами. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра безопасности и устойчивости Арктики при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффард.

"Думаю, президент Путин получил ровно то, что он больше всего хотел, а именно начал восстанавливать свои отношения с президентом Трампом. Он знает, что теперь ответственность за прогресс на пути к прекращению войны будет лежать на президенте Трампе и зависеть от его усилий", - сказал эксперт.

Как считает Буффард, саммит РФ и США продемонстрировал, что американский лидер "понял, что заниматься подобной дипломатией очень тяжело". "Необходимо совершать телефонные звонки и консультироваться с советниками, прежде чем оглашать новые подробности", - отметил он.