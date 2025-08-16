В перечне более тысячи украинских военнослужащих

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия представила ему список из более чем 1 тыс. украинских военнопленных, которых Киев должен принять.

"У меня есть список из тысячи людей, они [Россия] представили мне его сегодня [в пятницу]", - сказал он в интервью телеканалу Fox News перед вылетом из Анкориджа (штат Аляска) в Вашингтон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. У нас более 1 тыс. заключенных, они [Украина] должны их принять. Они [власти РФ] собираются освободить их. Они [украинские власти] должны их принять", - указал Трамп.

6 августа помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался. 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский все еще отказывается забирать украинских военнопленных из опубликованного списка, состоящего из 1 тыс. фамилий.