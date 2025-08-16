ООН готова поддержать усилия для достижения устойчивого мира на Украине

Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН готова поддержать все значимые усилия для достижения устойчивого мира на Украине. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] вновь призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине, который в полной мере уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия в этом направлении", - отмечается в его комментарии.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.--0--дс/сню