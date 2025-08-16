Организация приняла итоги саммита к сведению, сообщается в комментарии представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН приняла к сведению итоги саммита на Аляске и приветствует продолжение конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика для ТАСС.

"Мы приняли к сведению итоги состоявшейся в пятницу на Аляске встречи президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации [Дональда Трампа и Владимира Путина]. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами [ООН]", - отмечается в тексте.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News он оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.