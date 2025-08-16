Встреча не провалилась, хотя на это надеялись многие, отметил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стали "отличным первым шагом" к улучшению отношений Москвы и Вашингтона и урегулированию на Украине, налицо разрядка напряженности. Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя итоги саммита в Анкоридже.

"Встреча не просто не провалилась сразу, на что надеялись некоторые, особенно большинство европейских руководителей, американские СМИ, многие члены Конгресса США и определенные украинские лидеры. Президенты указали, что добились прогресса, что точек соприкосновения было больше, чем разногласий. Они также отметили, что встретятся вскоре вновь, а это позитивное [развитие событий]", - заявил политолог.

"Я бы сказал, что в целом это отличный первый шаг. И я надеюсь, что они проведут как можно скорее еще одну встречу, которая позволит выковать продуктивную рамочную договоренность, направленную на завершение войны на Украине и имеющую еще более широкий охват, чтобы смягчить глобальную напряженность и отвести [всех] нас от порога третьей мировой войны", - подчеркнул Кузник.

Как он констатировал, "замечательно, что напряженность [между Вашингтоном и Москвой], которая была столь осязаемой при предыдущем президенте США Джо Байдене, начала ослабевать", и две стороны "по крайней мере опять ведут диалог". Конфликт на Украине "является катастрофой для всех вовлеченных сторон, и чем скорее закончится, тем лучше будет всем", убежден американский эксперт. По его мнению, тот факт, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы мира - ведут переговоры, "а не обмениваются угрозами, представляет собой огромный шаг в верном направлении".

Кроме того, Кузник напомнил, что на саммит в Анкоридже прибыли бизнесмены, "экономические советники" Путина и Трампа. Это свидетельствует о том, что стороны обсуждают в том числе перспективы "смягчения санкций и проекты совместного экономического развития, в том числе в Арктике", полагает специалист.

Весьма воодушевляющими он назвал признаки заинтересованности обеих сторон в том, чтобы подготовить "новый договор по контролю над ядерными вооружениями".

Переговоры в Анкоридже

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.