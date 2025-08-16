Президент США не сможет постоянно проводить встречи с российским лидером Владимиром Путиным, если не будет осязаемых результатов, отметил руководитель вашингтонского Центра национальных интересов

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен будет вскоре продемонстрировать сторонникам внутри страны осязаемые результаты взаимодействия с Россией по Украине. Такое мнение высказал ТАСС президент вашингтонского Центра национальных интересов Пол Сондерс, комментируя итоги российско-американского саммита в Анкоридже (штат Аляска).

"Американо-российские отношения являются слишком натянутыми для [обеспечения] значимого прогресса за один-единственный саммит. Однако Трамп не может иметь неограниченное число встреч, телефонных переговоров и других форм взаимодействия с [президентом России Владимиром] Путиным, если не будет осязаемых результатов. Если вскоре не будет подлинных итогов [двусторонних контактов на высшем уровне], то даже сторонники Трампа сдадутся", - полагает эксперт. Именно в его институте Трамп, будучи кандидатом в президенты США, в 2016 году выступил с первой программной внешнеполитической речью.

В свою очередь американский публицист-консерватор, ветеран местной журналистики Джон Гиззи предположил в беседе с корреспондентом ТАСС, что в Анкоридже каждая сторона осталась при своих позициях по Украине. "Они смотрели друг другу глаза в глаза, и никто не сморгнул", - убежден Гиззи, который уже несколько десятков лет освещает деятельность Белого дома и в настоящее время работает на портал Newsmax, включающий телеканал и цифровую платформу. "Финальная глава еще не написана", - прогнозирует он. Newsmax близок к Республиканской партии США, лидером которой является Трамп.

Между тем бывший вице-губернатор штата Аляска республиканец Мид Тредуэлл выразил в беседе с корреспондентом ТАСС надежду на то, что встреча в Анкоридже приближает стороны к преодолению украинского кризиса. "Когда завершится стрельба, будет что праздновать и чем заниматься. Будем надеяться, что результат нынешней встречи вскоре приведет к такому ликованию", - заявил бывший заместитель главы администрации Аляски (2010-2014). В 2006-2010 годах он был председателем федеральной Комиссии США по исследованию Арктики. Тредуэлл также является видным представителем деловых кругов Аляски.

Переговоры в Анкоридже

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.