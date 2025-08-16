Эксперт Нэйборс: Киеву нужно выбирать между конфликтом и уступками территорий

Завкафедрой политических наук Университета Аляски в Анкоридже отметил, что президент США Дональд Трамп "действительно хочет, чтобы война закончилась, и, судя по всему, занимает нейтральную позицию по вопросу Донбасса и Крыма"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Вопрос территорий будет одним из самых сложных в урегулировании на Украине, так как Киеву предстоит сделать выбор между территориальными уступками и продолжением конфликта. Об этом ТАСС заявил заведующий кафедрой политических наук Университета Аляски в Анкоридже (University of Alaska Anchorage, UAA) Форрест Нэйборс.

"По моему мнению, основная сложность будет заключаться в преодолении территориального спора вокруг Донбасса и Крыма. Украина должна будет решить, продолжать ли войну или уступить часть территории, которую она в любом случае может потерять в результате продолжения военных действий", - сказал он, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

"В отличие от администрации [бывшего президента США Джо] Байдена, команда Трампа не заинтересована в интеграции Украины в НАТО. Но Трамп действительно хочет, чтобы война закончилась, и, судя по всему, занимает нейтральную позицию по вопросу Донбасса и Крыма", - продолжил эксперт.