МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль выразила сомнение, что ЕС в скором времени сможет вернуться к рациональному подходу в отношениях с Россией по вопросу урегулирования украинского кризиса.

"Два дня назад я сказала, что ЕС интересуют танки, а не переговоры. Но у них нет танков. Наблюдая за истерией в западных СМИ, я сомневаюсь, что европейцы скоро вернутся к рациональному подходу", - отметила она в своем телеграм-канале.

Кнайсль обратила внимание, что еще 2020 году поняла, насколько иррациональными стали люди в Австрии. "Поэтому я уехала. Может пройти некоторое время, прежде чем зрелые люди вернутся в Брюссель. На данный момент мы видим много эмоциональных подростков с морщинами. А это несет в себе много рисков", - подчеркнула бывший дипломат.

Она также указала, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продемонстрировали энергию, учитывая напряженный график, риски и высокие ставки. "И они добились успеха: Россия и США вернулись к партнерству, которое началось с их телефонных разговоров в феврале, и нормализации дипломатического сотрудничества", - добавила Кнайсль.

На пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске с американским коллегой Путин заявил, что Москва рассчитывает, что Киев и Брюссель не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании украинского кризиса.