Главу Госслужбы по этнополитике Украины подозревают в разжигании вражды

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины (ГБР) начало разбирательство по заявлению представителей Киево-Печерской лавры относительно высказываний главы Госслужбы Украины по вопросам этнополитики Виктора Еленского. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Киевским управлением ГБР по заявлению представителей Киево-Печерской Лавры начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного правонарушения - разжигания религиозной вражды, вероятно, совершенного председателем Государственной службы по этнополитике и свободе совести Еленским в ходе интервью одному из украинских каналов", - написал Чекман в Telegram-канале.

Кроме того, ранее Еленский заявлял, что уничтожение УПЦ нельзя считать ущемлением религиозной свободы.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон, направленный на запрет УПЦ в стране. Он требует от УПЦ в течение девяти месяцев "разорвать связи" с Русской православной церковью (РПЦ). Как сообщил Еленский 26 мая, в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. Как заявляли в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.