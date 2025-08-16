Госсекретарь надеется, что встреча стала толчком для мирного процесса на Украине

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. России и Соединенным Штатам предстоит пройти долгий путь, но стороны в ходе саммита на Аляске добились прогресса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии Первому каналу после переговоров лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, являются ли результаты прошедших на Аляске переговоров толчком для мирного процесса на Украине, Рубио отметил: "Мы надеемся на это, ради этого мы встретились". Госсекретарь не ответил, когда ожидается следующая встреча между лидерами РФ и США, но выразил надежду на то, что это произойдет скоро.