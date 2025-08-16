Глава МИД Венгрии считает, что украинский конфликт может быть разрешен за столом переговоров, а не на поле боя

БУДАПЕШТ, 16 августа. /ТАСС/. Мир становится безопаснее в результате ведения диалога между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мир будет становиться более безопасным местом, пока существует диалог между РФ и США на самом высоком уровне. Спасибо обоим президентам за организацию этого саммита", - написал глава МИД в X.

Сийярто также считает, что украинский конфликт может быть разрешен за столом переговоров, а не на поле боя. Он отмечает, что Венгрия придерживается этой позиции на протяжении трех с половиной лет.

"В очередной раз премьер-министр [Венгрии] Виктор Орбан был прав: только диалог между США и Россией может открыть путь к миру", - сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.