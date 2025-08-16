Советник Зеленского Дмитрий Литвин не привел деталей разговора

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

"Разговор Зеленского и Трампа состоялся и уже завершился", - цитирует Литвина агентство РБК-Украина.

Деталей разговора советник не привел.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп позвонил после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Зеленскому, а также коллегам из стран - членов НАТО.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Украинская сторона пока официально не комментировала итоги саммита.