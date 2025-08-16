Член комитета по безопасности и противодействию коррупции подчеркнул, что результаты переговоров дают возможность для восстановления спокойствия на международной арене

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продемонстрировала победу дипломатии и стала настоящим трамплином для улучшения отношений между двумя странами. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Аляска стала символом победы дипломатий России и США, сломив искусственно формирующийся образ двух враждующих и непримиримых систем. Эта знаковая встреча лидеров двух крупнейших государств планеты является хорошим трамплином, позволяющим сразу же поднять планку [отношений между РФ и США] до высот", - уверен Шеремет.

Он подчеркнул, что результаты переговоров дают возможность для восстановления спокойствия на международной арене. "В современном мире альтернативы уважительному мирному диалогу между нашими соседствующими странами нет. Упорно возводимый воинственными внешними силами архаичный железный занавес давно утратил свою актуальность, став угрозой, препятствующей и сдерживающей развитие и процветание суверенных государств. Я не сомневаюсь, что данные переговоры заложили хороший базис для рассмотрения актуальных проблем и волнующих вопросов с учетом национальных интересов обеих сторон", - добавил собеседник агентства.

О переговорах на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.