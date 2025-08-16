Bild: Мерц созвал внеочередное совещание кабмина после разговора с Трампом

Встреча Путина и Трампа на Аляске

о данным издания, канцлер Германии намерен обсудить результаты встречи на Аляске

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц созвал внеочередное совещание кабинета министров после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, телефонная конференция канцлера и министров состоится в 10:30 (11:30 мск). Мерц намерен обсудить результаты встречи Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

Ранее Трамп проинформировал Владимира Зеленского и нескольких глав европейских государств и правительств о своей встрече с Путиным.