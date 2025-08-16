Президент США отметил, что возможно, это "спасет жизни миллионов людей"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Владимиром Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней.

"Президент Зеленский собирается приехать в Вашингтон, [посетить] Овальный кабинет в понедельник днем. Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасет жизни миллионов людей", - написал американский лидер в Truth Social.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.