Шор считает, что время таких политиков, как Санду, уходит

Руководитель оппозиционного блока "Победа" заявил, что действующее правительство в Кишиневе разгоняет русофобию и "ведет страну к гражданскому сопротивлению"

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что Молдавия нуждается в более взвешенной внешней политике, а время таких руководителей, как президент страны Майя Санду, уходит.

"Молдове нужна мудрая, взвешенная политика, направленная на стабильность. <…> Мы видим, как США и Россия начали вести диалог после нескольких лет жесткого сопротивления. Это говорит о том, что время таких политиков, как Санду - ушло", - написал в своем Telegram-канале Шор. По его словам, действующее правительство в Кишиневе разгоняет русофобию и "ведет страну к гражданскому сопротивлению".

Взаимопонимание между Кишиневом и Москвой стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии прозападных сил еще в 2021 году. В 2023 году из страны выслали десятки российских дипломатов. Из Москвы последовали ответные меры, контакты на уровне правительства практически прекратились.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.