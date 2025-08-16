По мнению президента США, им является заключение мирного соглашения

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ закончить конфликт на Украине - заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь, с этим согласны все его собеседники.

"Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец чудовищной войне между Россией и Украиной - напрямую заключить мирное соглашение, которое приведет к окончанию войны, а не просто [заключить] соглашение о прекращении огня, которое часто не соблюдается", - написал американский лидер в Truth Social.