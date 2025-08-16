Международные границы не должны меняться силой, говорится в заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Украина должна сама принимать решения о своих территориях в рамках урегулирования конфликта с РФ. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании.

"Украина будет принимать решения о своей территории. Международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.

По завершении российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп совершил ряд телефонных звонков лидерам стран НАТО после продолжительного разговора с Владимиром Зеленским. Европейские лидеры, как сообщил ТАСС дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, провели бессонную ночь в ожидании новостей об итогах саммита на Аляске и звонка американского лидера.