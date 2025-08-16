В Киеве считают, что переговоры должны начинаться после прекращения огня

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что если мы вести переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что Украина хочет сначала достичь прекращения огня, затем начать переговоры.

"Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины. Если есть прекращение огня - открывается пространство для дипломатии", - сказал Лещенко в эфире национального телемарафона.

Между тем ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ закончить конфликт на Украине - заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь. Американский лидер подчеркнул, что с этим согласны все его собеседники. Незадолго до этого Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и главами европейских государств.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.