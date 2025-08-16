Кроме того, республика зафиксировала более 800 нарушений правил использования воздушного пространства

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Белоруссия зафиксировала более 300 нарушений государственной границы летательными аппаратами с начала текущего года. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович.

"Более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны. В основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах, потому что там обстановка непростая", - приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

По словам Лукьяновича, на западных рубежах республики фиксируется "огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации".

"Ну и то нагнетание обстановки, которое сейчас руководителями стран НАТО связано в первую очередь с проведением учений, "Запад-2025", и под этим предлогом проводят свои учения, - констатировал он. По словам генерал-майора, "ежедневно, круглосуточно" белорусская авиация реагирует на все вызовы и угрозы, которые наблюдаются в воздушном пространстве.