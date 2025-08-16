Политик заявил, что впереди "сложные решения", который станут политическим самоубийством для Владимира Зеленского и партии "Слуга народа"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Владимиру Зеленскому после встречи лидеров РФ и США придется принять "сложные решения" и у него нет шансов продолжить военные действия.

"Не вижу никакого шанса для Зеленского удержать ситуацию и продолжать войну после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина", - написал парламентарий в Telegram-канале.

"Если европейские лидеры получат от Трампа мирный план, то даже частичное согласие на него отдельных членов проукраинской коалиции развалит ее всю и существенно снизит возможности Украины. Впереди "сложные решения", который станут политическим самоубийством для Зеленского и партии "Слуга народа" с их сателлитами", - отметил Дубинский.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.