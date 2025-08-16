Исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф заявил, что "появилась перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы"

ГААГА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Нидерландов приветствуют усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и считают отрадной перспективу проведения саммита с участием России, США и Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф.

"Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению прочного мира на Украине. Отрадно видеть, что появилась перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы", - написал он в X.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с Путиным.