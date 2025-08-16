В демонстрации принимают участие депутаты парламента Молдавии, политики и общественники

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Молдавская полиция препятствует проведению протеста блока оппозиционных партий "Победа" у железнодорожного вокзала в Кишиневе. Как передает с места события корр. ТАСС усиленные наряды карабинеров (внутренние войска) перекрыли улицы, ведущие к площади у вокзала, они требуют от людей не собираться и возвращаться домой, некоторых обыскивают, что вызывает возмущение.

"На протест уже вышло около тысячи человек, люди все прибывают. Мы не намерены подчиняться незаконным требованиям полиции. Уйдем отсюда тогда, когда захотим", - заявил собравшимся лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.

"Наши митинги всегда были мирными. Сегодня мы также настроены на мирную акцию", - возразила представителям полиции депутат парламента Регина Апостолова.

"Это акция не была санкционирована властями, и мы требуем от вас покинуть территорию и прекратить демонстрацию в противном случае мы начнем применять силу", - заявил в ответ представитель службы карабинеров, который отказался представиться.

Утром полиция задержала несколько активистов блока "Победа" у железнодорожного вокзала. Близкие к оппозиции СМИ размещают у себя видео очевидцев, на которых зафиксировано, как стражи порядка устроили проверки на дорогах, останавливая транспорт и автобусы. Ранее полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста в молдавской столице, который анонсировал лидер блока "Победа" Илан Шор. Он просил власти разрешить протест на центральной площади Кишинева, однако правительство республики организовало на ней выставку силовых ведомств.