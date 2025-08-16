Александар Вулин отметил, что Европейский союз, проигравший в украинском кризисе и не сумевший обеспечить себе позицию решающей силы, теперь ищет новые направления для демонстрации своей значимости

БЕЛГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Европейский союз, оказавшийся в унизительном положении после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стремится нанести ущерб Москве через давление на ее союзников. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин.

"Улучшение отношений между США и Россией, безусловно, является хорошей новостью для нашего региона, особенно если Вашингтон прекратит политику оказания давления на политическое и экономическое сотрудничество между Россией и Сербией. Впрочем, несмотря ни на что, я не ожидаю, что давление на сотрудничество в области безопасности между нашими спецслужбами и армиями прекратится", - отметил Вулин.

По словам политика, Европейский союз, проигравший в украинском кризисе и не сумевший обеспечить себе позицию решающей силы, теперь ищет новые направления для демонстрации своей значимости. "Униженный Европейский союз, которого ни все потраченные миллиарды, ни военное вмешательство на Украине не привели к позиции, позволяющей ему решать вопросы ни по самой Украине, ни тем более по России, будет искать пространство, где он сможет показать своим избирателям, что способен разрешать конфликты, а особенно - провоцировать их", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что ЕС защищает свое "пошатнувшееся положение" путем атак на союзников России. "Европейский союз старается нанести ущерб России через подрыв Сербии и Республики Сербской как истинных союзников Москвы. Тем самым он попытается втянуть и НАТО, и США в конфликт с Россией, от которой, как и во все прошедшие века, с полным основанием ожидают защиты сербов", - заключил Вулин.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что протестные акции в стране имеют ярко выраженный внешний отпечаток и по своей динамике напоминают сценарии "цветных революций" в других государствах. По его словам, методы давления на власть, от обвинений в жестких действиях полиции до попыток провокаций во время уличных акций, уже применялись в ходе так называемой "арабской весны" и аналогичных событий в других странах, включая саму Сербию четверть века назад. Вучич подчеркнул, что за происходящим стоят внешние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, и отметил, что подобные схемы далеки от новизны.