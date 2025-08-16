Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщило агентство

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Встреча "коалиции желающих" оказывать помощь Киеву состоится 17 августа, она пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Встреча начнется в 15:00 (16:00 мск) под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее сообщил о скором разговоре членов коалиции, не уточнив дату.

Отмечается, что стороны будут обсуждать "дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет запланирована новая встреча с Путиным.