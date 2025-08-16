Александар Вулин отметил, что основы близости Москвы и Белграда не были созданы кем-то другим, поэтому никто не может их пошатнуть

БЕЛГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Исторические и культурные связи сербского и русского народов делают их отношения неразрывными, и никакие внешние факторы не могут их разрушить. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин.

"Отношения двух великих славянских и православных народов - сербского и русского - не должны определяться кем-то извне. Какими бы ни были отношения России с США или ЕС, связи между Сербией и Россией должны оставаться не просто хорошими, а по-настоящему союзническими", - отметил Вулин.

По его словам, основы близости Москвы и Белграда не были созданы кем-то другим, поэтому никто не может их пошатнуть. "Те ценности, которые делают нас едиными, не создавались на международных конференциях и не формировались великими державами, и потому никто извне не может поссорить нас. Только сами сербы или сами русские могут, к своему стыду перед предками и потомками, ослабить или испортить наши отношения. Но мы этого не должны и не будем делать", - подчеркнул собеседник агентства.

Вулин также отметил, что союз между Сербией и Россией носит судьбоносный характер. "Руководство России не имеет права отказаться от борьбы за существование Сербии, несмотря на все трудности или прозападные элиты внутри самой Сербии, которые хотят видеть страну с другой властью или даже в составе НАТО. Если Россия откажется от Сербии и сербов - она откажется и от самой себя. Если же Сербия откажется от России, то тем самым откажется и от собственной сущности", - заключил он.